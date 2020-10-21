Австралийцев предупредили о возможном заражении ВИЧ из-за тестов на карантине

Более 200 австралийцев, которые проходили карантин в специзоляторах, призывают пройти тестирование на наличие заболеваний, передающихся через кровь — в том числе ВИЧ. Об этом пишет CNN.

Власти признались, что ранее использовали одни и те же приборы для тестов на определение уровня сахара в крови на разных людях. Агентство здравоохранения Safer Care штата Виктория отмечает, что риск заражения сотен австралийцев невелик. Однако специалисты все равно связались с 243 пациентами: они могли заразиться ВИЧ, гепатитом B и C. Власти также организуют доступ потенциально пострадавших к конфиденциальному тестированию на наличие этих заболеваний.

5 октября специалисты из объяснили снижение числа случаев коронавируса в Англии ошибкой Excel. Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) хранит данные о зараженных в таблицах Microsoft Excel. Однако сбой, который произошел в программе 3-4 октября, мог привести к утрате информации о лабораторных исследованиях. Из-за этого в Англии могли не учесть примерно 16 тысяч случаев заражения.

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