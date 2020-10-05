Снижение числа случаев коронавируса в Англии объяснили ошибкой Excel

Число зараженных коронавирусом в Англии могло снизиться из-за ошибки Excel. С таким объяснением выступили The Guardian.

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Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) хранит данные о зараженных в таблицах Microsoft Excel. Однако сбой, который произошел в программе 3-4 октября, мог привести к утрате информации о лабораторных исследованиях. Из-за этого в Англии могли не учесть примерно 16 тысяч случаев заражения.

Источник The Guardian считает, что ошибка могла возникнуть, поскольку таблица достигла максимального размера, и данные о тысячах положительных тестов, проведенных в период с 25 сентября по 2 октября, не загрузились в программу. Так, в Excel ограничение на 16 384 столбца, которые может содержать таблица, поэтому 15 841 заражение якобы и не было учтено. В PHE не подтвердили информацию о том, что причиной сбоя стала ошибка программы.

The Guardian отмечает, что из-за такой ошибки официальная статистика могла не учесть еще 50 тысяч потенциальных случаев инфицирования: если это так, и зараженные не знают о заболевании, это может привести к большой вспышке COVID-19.

В середине сентября сообщалось, что для спасения от новой катастрофической пандемии необходимо потратить пять долларов на каждого человека в мире ежегодно. Эти огромные расходы окупятся, поскольку они помогут предотвратить ущерб, сравнимый с тем, что нанес коронавирус SARS-CoV-2 — его оценивают примерно в 11 триллионов долларов.

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