Донжуанству Джонсона нашли оправдание

Донжуанству премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нашли оправдание: его отношения проанализированы в биографии. Об этом пишет The Sun.

15 октября в продажу выйдет книга «Борис Джонсон: Игрок» писателя Тома Боуэра, известного своими журналистскими расследованиями и неавторизованными биографиями. В книге автор рассуждает о том, как глава правительства стал донжуаном: он печально известен своими романами с огромным числом женщин и дважды разводился.

Обращаясь к рассказам друзей и знакомых Джонсона, автор предполагает, что оправдание всем поступкам премьера можно найти в детстве. Так, Борис якобы «никогда не чувствовал тепла» от родителей, из-за чего в нем сформировалась холодность и отстраненность. Помимо этого, под влиянием отца у него могло сформироваться неуважительное отношение к женщинам. Боуэр предполагает, что именно от него Джонсон унаследовал «неспособность серьезно относиться к противоположному полу».

В конце мая премьер Британии избежал уголовных обвинений из-за скандальных секс-связей с американской предпринимательницей Дженнифер Аркури. Расследование касалось периода, когда Джонсон был еще мэром Лондона (он занимал этот пост с 2008 по 2016 год). В 2019 году администрация города обратилась в правоохранительные органы из-за подозрений в отношении премьера: он мог оказывать незаконную денежную помощь бизнесу Аркури. В итоге полиция пришла к выводу, что Джонсон не оказывал противозаконных спонсорских услуг подруге.

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