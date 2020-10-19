В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Об этом газете «Верденс ганг» (Verdens Gang) сообщила главный врач муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад.

В период с 16 по 18 октября в городе Тронхейм новый тип вируса выявили у восьми местных жителей. «По предварительным оценкам, это новый вариант вируса, который министерство здравоохранения раньше не встречало в Норвегии», — сказала Ресстад.

Она добавила, что пока неизвестно, какими свойствами обладает мутация вируса. Однако, по ее словам, заразиться коронавирусом в Тронхейме стало легче: для этого люди необязательно должны находиться в тесном контакте.

В начале октября сообщалось об обнаружении учеными Института Фрэнсиса Крика опасной мутации коронавируса, позволяющей ему легче проникать в человеческий организм. Шипы вируса могут трансформироваться в десять различных форм для защиты от распознавания антителами. В лабораторных условиях эти шипы могли изменяться всего за минуту, хотя в реальности они делают это значительно медленнее. Специалисты объяснили, что ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Норвегии выявили почти 16,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 278 заболевших в стране скончались.