Обнаружена опасная мутация коронавируса

Ученые обнаружили опасную мутацию коронавируса, которая позволяет ему легче проникать в человеческий организм. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на исследование научной группы из Института Фрэнсиса Крика.

Британские эксперты выяснили, что шипы вируса могут трансформироваться в десять различных форм, что позволяет ему защититься от распознавания антителами. Ученые рассказали, что в лабораторных условиях шипы коронавируса могли изменяться всего за минуту, хотя в реальности они и делают это значительно медленнее. Они также объяснили, что ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения.

Исследователи надеются, что их работа поможет лучше понять, почему этот вирус так заразен, и как противостоять ему.

Ранее международная группа ученых США и Китая обнаружила, что натуральный фермент каталаза может быть эффективным средством против симптомов COVID-19, подавляющим репликацию коронавируса SARS-CoV-2. Исследователи продемонстрировали, что фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов — сигнальных белковых молекул, синтезируемых лейкоцитами.