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07:29, 28 июня 2026Спорт

Алжир и Австрия сыграли вничью и вместе вышли в 1/16 финала ЧМ-2026

Матч Алжир — Австрия завершился со счетом 3:3, и обе команды вышли в 1/16 финала ЧМ-2026
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: © Li Ying / Global Look Press

Матч третьего тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между национальными командами Алжира и Австрии завершился ничьей на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Тем самым, обе сборные вышли в 1/16 финала турнира.

Игра была достаточно напряженной и интригующей, о чем говорят и ее итоги. Счет в матче голом в ворота Алжира открыл Марко Арнаутович на 28-й минуте, до этого получивший желтую карточку на 11-й минуте.

Ответ от алжирцев не заставил долго ждать, уже на 45-й минуте гол в ворота австрийцев оформил Рафик Бельгали. После перерыва австрийцы быстро вышли вперед, благодаря четкому удару Марселя Забитцера на 55-й минуте.

Но Алжир вновь сравнял счет буквально через пять минут — автор гола Рияд Марез, а после он же оформил еще один мяч в дополнительное время (90+3), выведя свою команду вперед.

Однако австриец Саша Калайджич не дал выиграть Алжиру и забил в их ворота на последних минутах, сравняв счет.

Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Ильгиза Танташева из Узбекистана.

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