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07:42, 28 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о массовых потерях в ВСУ из-за ударов FPV-дронов РФ

ТАСС: Удары FPV-дронов России привели к массовым потерям в ВСУ в Вольной Слободе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что на Сумском направлении значительные потери понес 210-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным собеседника агентства, анализ опубликованных некрологов погибших украинских военнослужащих показал, что основные потери в селе Вольная Слобода стали результатом ударов российских FPV-беспилотников.

Ранее российский FPV-дрон «ПрОВОД» поразил автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в антидроновом тоннеле на покровском направлении.

До этого уничтожение дрона ВСУ пушкой Ка-52 показали на видео.

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