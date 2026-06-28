Стало известно о массовых потерях в ВСУ из-за ударов FPV-дронов РФ

ТАСС: Удары FPV-дронов России привели к массовым потерям в ВСУ в Вольной Слободе

Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что на Сумском направлении значительные потери понес 210-й отдельный штурмовой полк Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным собеседника агентства, анализ опубликованных некрологов погибших украинских военнослужащих показал, что основные потери в селе Вольная Слобода стали результатом ударов российских FPV-беспилотников.

Ранее российский FPV-дрон «ПрОВОД» поразил автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в антидроновом тоннеле на покровском направлении.

До этого уничтожение дрона ВСУ пушкой Ка-52 показали на видео.