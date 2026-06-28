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07:09, 28 июня 2026Россия

Выезд из российского города в сторону Москвы перекрыли из-за атак ВСУ

Губернатор Евраев: Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атак БПЛА ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Движение транспорта на выезд из Ярославля в сторону Москквы перекрыли из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в «Максе» губернатор российского региона Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — предупредил Евраев.

В середине июня в Ярославской области прошел «нефтяной дождь» после атаки беспилотников. Местные жители показали лужи черного цвета и черный налет на поверхностях после осадков.

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