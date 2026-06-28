Любимый продукт миллионов человек может подорожать из-за погоды

Климатологи предрекли снижение урожая какао из-за Эль-Ниньо, что ударит по цене на шоколад

В 2026 году, по оценкам климатологов, феномен Эль-Ниньо может негативно сказаться на урожайности кофе, какао и других тропических культур, что неизбежно приведет к удорожанию шоколада и кофе. Как сообщает «Финансы Mail», в зоне риска — Эквадор с высокой вероятностью избыточных осадков и Африка, где прогнозируется длительная засуха.

Эль-Ниньо, характеризующийся повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана, меняет привычный ход циклонов и антициклонов, провоцируя экстремальные погодные явления — от аномальной жары до ураганов и наводнений в разных регионах планеты.

По словам основателя «Шоколадной лаборатории E-O chocolate» Елены Овсянниковой, рынок ждет усиление разрыва между массовым и премиальным сегментом шоколадной продукции. Торговые сети, по ее мнению, не готовы к синхронному росту цен на готовые изделия и сырье. Косвенным подтверждением тревожных ожиданий служит динамика фьючерсов: на конец июня тонна какао-бобов на Нью-Йоркской товарной бирже достигла 5040 долларов — максимума с января 2026 года.

Если прогнозы оправдаются, а данные по урожаю в Кот-д'Ивуаре и Гане покажут падение ниже 1,7–1,8 миллиона тонн, эксперты допускают рост цен до 6–7 тысяч долларов за тонну, а в случае панических настроений — и до 10 тысяч долларов.

В Green Economy Coalition (GEC) предупредили, что шоколад оказался под серьезной угрозой исчезновения с рынков к 2050 году.