В России высказались по поводу сообщений о новом порядке оформления загранпаспортов

МФЦ опроверг изменения, после которых оформить загранпаспорт можно только через «Макс»

Сеть московских центров госуслуг «Мои документы» высказалась по поводу сообщений о новом порядке оформления загранпаспортов — якобы, согласно новым изменениям, это можно сделать только через мессенджер «Макс». В пресс-службе опровергли эти сведения.

«Информация о том, что оформить заграничный паспорт можно только через мессенджер МАКС, не соответствует действительности», — отмечается в сообщении.

В МФЦ добавили, что выбор способов подачи заявления зависит от типа документа и предпочтений заявителя. Например, на «Госуслугах» можно подать заявление онлайн и после проверки от МВД записаться на прием в управление по вопросам миграции столичного главка МВД, чтобы сделать фото и снять отпечатки пальцев.

Для оформления биометрического паспорта заявление оформляется в центре, для этого надо предварительно записаться в чат-боте «Мои Документы Москвы» в «Максе», чтобы пройти процедуру через криптобиокабину.

Наиболее быстрый вариант — оформление загранпаспорта на пять лет, это делается у сотрудника центра «Мои Документы» без предварительной записи. Такой вариант не зависит от места прописки гражданина, можно выбрать любой офис.

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