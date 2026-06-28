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08:00, 28 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Кардиолог рассказала о неочевидных факторах инфаркта

Врач Тхорикова: Недосып является фактором риска инфаркта
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alive Color Stock / Shutterstock / Fotodom

Многие считают инфаркт неожиданным событием, однако риск его возникновения во многом зависит от привычек и образа жизни, рассказал врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Медскан Hadassah Валерия Тхорикова. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Врач отметила, что вред курения и употребления алкоголя для здоровья в целом и сердца в частности очевиден, однако вероятность столкнуться с этой катастрофой увеличивают и менее очевидные факторы. Среди них она отметила неправильное питание с избытком соли, сахара и трансжиров, способствующее повышению уровня «плохого» холестерина и увеличению давления. Кроме того, у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, риск инфаркта в два раза выше, чем у тех, кто двигается хотя бы полчаса в день, также добавила она.

«О связи сна и инфаркта догадываются немногие, однако недосып тоже фактор риска. Люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, переносят инфаркт на 20 процентов чаще, чем те, кто высыпается, то есть уделяет ночному сну рекомендованные ВОЗ 7-9 часов за ночь. Риск сердечно-сосудистых катастроф также выше у тех, кто работает сутками или в ночную смену и, к сожалению, даже сон днем не помогает существенно уменьшить этот показатель», — поделилась Тхорикова.

Постоянная тревога, внутреннее напряжение, быстрый ритм больших городов заставляют людей чаще нервничать, их сердце – биться чаще, а сосуды сужаться

Валерия Тхориковакардиолог

Врач добавила, что одновременное присутствие сразу нескольких привычек увеличивает вред, подвергая человека еще большей опасности. По ее словам, защититься от инфаркта на 100 процентов невозможно, однако предпринять меры, которые помогут снизить риск, и сделать свой образ жизни более здоровым, вполне реально.

Ранее кардиолог Валентина Байдина рассказала о существовании «немого» инфаркта. По словам медика, он чреват возникновением хронической сердечной недостаточности.

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