Россиянам объяснили особенность мутаций коронавируса

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский объяснил россиянам особенность мутаций коронавируса. Об этом он рассказал в комментарии Ura.ru.

Он напомнил, что коронавирус, как и сезонные вирусы, подвержен мутациям. Однако этот процесс заметно отличается от мутаций, например, гриппа. «Представьте себе, что вирус — это флешка, которая несет информацию. Эта информация копируется на другие новые флешки. Ферменты, которые производят копии, довольно часто ошибаются. Это и является причиной мутации», — рассказал ученый.

Мутация коронавируса происходит при копировании информации с одной «флешки» на другую. В то же время вирусы гриппа и других сезонных инфекций состоят из восьми постоянно копирующихся «флешек». При мутациях сезонных вирусов возможна одна замена «флешки» на другую, что приводит к появлению нового штамма. Поэтому вакцины от таких вирусов со временем теряют свою эффективность.

По словам Аграновского, при многочисленных мутациях коронавируса возможен сценарий падения эффективности вакцин против COVID-19. Однако из-за его целостности такое развитие событий маловероятно, заключил он.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что люди с определенными мутациями в генах не могут заразиться COVID-19. Так, мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки.