Мужчина попытался покончить с собой возле офиса Зеленского

Неизвестный мужчина попытался свести счеты с жизнью возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, расположенного на улице Банковой в центре Киева, сообщает UNN со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Инцидент произошел днем 21 октября. По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов своевременно отреагировали на происходящее и вмешались.

Ранее сообщалось, что в Москве беременная россиянка из ревности застрелила мужа, а после покончила с собой. В ходе ссоры мужчина заявил супруге, что больше не хочет с ней жить. В ответ она достала ружье и застрелила мужа, а затем свела счеты с жизнью.