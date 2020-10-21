Обнаружен детеныш морской черепахи редчайшего белого окраса

Ученые занимаются изучением детеныша морской черепахи редчайшего белого окраса, которого обнаружили волонтеры на одном из пляжей в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Защитники природы проверяли гнезда морских черепах на побережье Атлантического океана в американском штате Южная Каролина и наткнулись на необычного детеныша. Он выбрался из гнезда и полз по песку к воде. Волонтеров привлек необычный белый окрас черепашонка, и они поделились его фотографией в Facebook.

Снимок привлек внимание биологов. Они предположили, что детеныш родился с генетическим заболеванием, которое называется лейкизм.

Исследователи рассказали, что у черепах такая мутация встречается крайне редко. Местные власти признались, что обеспокоены безопасностью детеныша, так как отсутствие камуфляжного окраса делает его уязвимым для хищников.

Лейкизм — частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой мутации пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют. Одно из самых явных различий лейкизма и альбинизма — пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаза отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Индонезии обнаружили редчайшего акуленка-альбиноса. Как оказалось, у него была еще и циклопия — порок развития, при котором глазные яблоки полностью или частично сращены и помещены в одной глазнице, которая расположена по средней линии лица.