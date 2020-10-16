Рыбаки нашли редчайшего одноглазого акуленка-альбиноса

Рыбаки обнаружили одноглазого акуленка-альбиноса у берегов индонезийской провинции Малуку. Об этом сообщает LADBible.

В субботу, 10 октября, рыбаки выловили и подняли на палубу акулу, которая умерла, запутавшись в сетях. Они начали разделывать ее и обнаружили, что она была беременна тремя акулятами. Один из них, уже погибший, оказался полностью белым и одноглазым.

Рыбаки передали редчайшую находку местным властям. Как оказалось, у акуленка-мутанта был не только альбинизм, но и циклопия — порок развития, при котором глазные яблоки полностью или частично сращены и помещены в одной глазнице, которая расположена по средней линии лица. Как правило, обладатели этой мутации погибают на первых днях жизни.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Махараштра рыбак выловил чрезвычайно редкую двухголовую акулу. Эксперты подтвердили уникальность выловленного хищника.