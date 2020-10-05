Рыбак взял на руки редчайшую акулу белого окраса

Житель английского города Уотерлувилл, графство Хэмпшир, выловил в прибрежных водах острова Уайт редчайшую суповую акулу белого окраса. Об этом сообщает газета Daily Mail.

50-летний Джейсон Джиллеспи поймал уникальную рыбу во время рыбалки с друзьями 29 сентября. Длина страдавшей лейкизмом акулы достигала 90 сантиметров.

Джиллеспи затащил ее в лодку, взял на руки, сделал несколько снимков на память и тут же отпустил ее. «Я рыбачу уже 30 лет, но подобное вижу впервые, — признался он. — Такое происходит раз в жизни, шанс один на миллион».

Лейкизм — частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой мутации пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют. Одно из самых явных различий лейкизма и альбинизма — пигментация глаз. У особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаза отсутствует.

Суповая акула обитает по всему миру в умеренных водах. Их мясо очень ценится, из плавников готовят суп, а из печени получают витамин A. Из-за небольшого размера — до двух метров — они не представляют опасности для человека.

Ранее в Судакской бухте Черного моря обнаружили дельфина-альбиноса. Местные утверждают, что белая афалина — вожак стаи дельфинов. Ее сородичи часто выплывают к людям, но она сама предпочитает держать дистанцию.

Только веселье и позитив — в «Ленте Lite» в Telegram подписаться



