Найдена редчайшая змея-альбинос

Любители природы обнаружили вблизи индийского города Гургаон, штат Харьяна, редчайшую клювоносую узкоротую змею-альбиноса. Об этом сообщает издание Times of India.

Натуралист Раджив Р. (Rajiv R.) нашел взрослую особь, длина тела которой составляла около 60 сантиметров.

«Это клювоносая узкоротая змея. Она альбинос, поэтому она не темно-коричневая, а белесая», — рассказал он.

По словам Раджива, змею-альбиноса этого вида до этого видели только в штате Махараштра в 2012 году.

Представители департамента охраны дикой природы сообщили, что найденная особь слепая и безобидная. «Известно очень мало информации об их образе жизни, поведении и популяции», — сказал старший офицер департамента из Гургаона.

Гургаон населяют различные виды очень ядовитых змей, в том числе кобра, индийский крайт и эфы. В этой местности обитают и относительно безобидные и неядовитые змеи, такие как песчаные удавы, индийские удавчики, волкозубы, крысиные змеи, кошачьи змеи, диадемовые полозы.

Ранее сообщалось, что самка гигантского серого кенгуру родила детеныша-альбиноса в заповеднике Panorama Garden Estate на полуострове Морнингтон в Австралии. Кенгуренок не имел пигментации волос, глаз и кожи и был абсолютно белым.