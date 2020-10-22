Россиянина посадили на восемь лет за отпор сотрудникам ФСБ

Жителя Красноярска Артема Загребельного приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Znak со ссылкой на юриста Алексея Прянишникова.

По его словам, во время рассмотрения суд отклонил ходатайство защиты о приобщении к материалам дела рецензии независимого специалиста на заключения Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы. В документе отмечалось, что Прянишников не нанес тяжелого вреда здоровью сотруднику ФСБ, однако суд не стал приобщать рецензию к материалам дела.

В 2019 году сотрудники ФСБ России попытались задержать Загребельного в подъезде его дома, но тот дал отпор силовикам. На записях с камер видно, что трое мужчин в штатском не показывали ему никаких удостоверений, а после того, как он распылил перцовый баллончик, двое из них убежали.

Судья Людмила Муштакова отклонила ходатайство защиты об экспертизе видеозаписи из лифтов и подъезда, на которой зафиксирован момент задержания Загребельного, отмечает «Тайга-Инфо». Кроме того, гособвинитель во время судебного процесса заявил, что видит на записи и то, как сотрудники ФСБ показали удостоверения, и то, как они якобы представились.

Силовики заинтересовались Загребельным из-за его переписки с украинским блогером Евгением Вольновым, которого в России обвиняют по нескольким эпизодам публичных призывов к терроризму. В итоге никаких обвинений по экстремистским статьям красноярцу не предъявили, однако возбудили дело о применении насилия к представителю власти. Изначально обвинение требовало для Загребельного девять лет колонии.