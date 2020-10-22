Глава МВД Франции приедет в Москву обсуждать высылку исламистов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приедет 26 октября в Москву для переговоров с российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Отмечается, что министры будут обсуждать сотрудничество в борьбе с терроризмом, нелегальной иммиграцией и организованной преступностью. При этом визит был запланирован давно, однако его ускорили после убийства 18-летним чеченцем Абдулахом Анзоровым учителя Самюэля Пати 16 октября. Ранее Дарманен отмечал, что планирует обсудить вопрос возможной высылки выходцев из России, включая исламских радикалов.

Резонансное убийство произошло в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Анзоров подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже террориста застрелили полицейские.

Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети, на котором отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммада. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

По данным правоохранителей, убийца родился в Москве и в шестилетнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца.