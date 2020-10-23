Готовившего убийство Байдена американца задержало ФБР

Федеральное бюро разведки США сообщило о том, что 19-летний Александр Трейсман строил планы убийства кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом пишет The Washington Post.

Готовивший покушение американец был задержан весной этого года, однако подробности этого дела публикуются только сейчас. Источники издания рассказали, что в апреле Трейсман запостил некий интернет-мем с подписью: «Стоит ли мне убить Джо Байдена?»

Выяснилось, что юноша не шутил: его запросы в поисковике включали в себя домашний адрес Байдена и очки ночного видения. В какой-то момент он выехал в соседний штат и приобрел штурмовую винтовку AR-15. Задержан он был после того, как его видели в ресторане Wendy's в нескольких километрах от дома Байдена.

При задержании у него в машине обнаружили пять единиц огнестрельного оружия, взрывчатку, руководства по изготовлению взрывных устройств и 509 тысяч долларов наличными: подозревают, что деньги Трейсман получил в наследство. Кроме того, силовики обнаружили у него три жестких диска, на которых были тысячи файлов с детской порнографией. Обвинения в хранении запрещенных материалов подозреваемый отрицает.

Трейсман ранее не был судим и не попадался на преступлениях. Некоторые улики указывают на то, что после убийства политика он собирался бежать за границу. Его адвокат сообщил, что юноша страдает от психического расстройства — синдрома Аспергера.