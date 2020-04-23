Готовившего нападение на школу россиянина отправили в психбольницу

Молодой человек, который собирался совершить вооруженное нападение на школу в Тюменской области, помещен в психиатрическую больницу для проведения судебной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).

Подозреваемый был задержан 22 апреля. По версии следствия, 18-летний тюменец планировал совершить массовое убийство в одном из учебных заведений региона в апреле 2020 года.

Для этого он подготовил гладкоствольное охотничье ружье, патроны, ножи, аммиачную селитру, средства связи и инструкции по изготовлению взрывных устройств — все это было изъято у него при задержании.

Как уточнили в ФСБ, молодой человек подтвердил намерение совершить преступление — но из-за действий правоохранительных органов не смог довести задуманное до конца. После задержания подозреваемого СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство») и по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению»).

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