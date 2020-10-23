В Сирии загорелись десятки танкеров с нефтью в результате атаки нефтехранилища

В районе сирийского Эль-Баба загорелись десятки танкеров с нефтью в результате атаки нефтехранилища. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Город находится под властью подконтрольных Турции боевиков. По предварительной информации, ракетный удар был нанесен самолетом, принадлежность которого уточняется.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.