Открыт феномен квантового замедления времени

Ученые Дартмутского колледжа, колледжа Святого Ансельма и Университета Санта-Клары в США открыли феномен квантового замедления времени. Оно выражается во влиянии суперпозиции частиц на замедление высокоточных атомных часов, перемещающихся с релятивистскими скоростями. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Nature Communications.

По словам исследователей, квантовое замедление времени является следствием как квантовой механики, так и теории относительности Эйнштейна. Физики рассмотрели квантовые часы, в основе которых лежат внутренние степени свободы частиц, которые перемещаются со скоростью, близкой к скорости света. Согласно Эйнштейну, собственное время часов зависит от того, насколько быстро они перемещаются: чем больше скорость, тем сильнее часы замедляются. Однако оказалось, что квантовая природа частиц вносит поправки в этот эффект.

Для разработки теории квантового замедления времени физики объединили принципы квантовой информатики с квантовой теорией гравитации. Принцип суперпозиции заключается в том, что квантовая система может находиться в состоянии, которое является «сочетанием» двух взаимоисключающих с классической точки зрения состояний. Таким образом, атомные часы могут находиться в суперпозиции двух разных собственных времен. При этом величина квантового замедления времени зависит от характера суперпозиции.