В Донбассе погиб командир батальона «Призрак»

Погиб командир 14-го батальона территориальной обороны вооруженных сил Луганской народной республики (ЛНР), также известного как батальон «Призрак», Алексей Марков. Причиной его смерти стало ДТП, сообщает портал ANNA News.

Отмечается, что вместе с Марковым в автомобиле находилась его жена. Подробности самого происшествия не приводятся. Факт гибели командира группы подтверждают бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и пресс-служба Союза добровольцев Донбасса, на которых ссылается издание.

По данным портала, в настоящее время формирование выполняет задачи на наиболее опасном направлении линии соприкосновения ЛНР, у населенного пункта Золотое.

В мае бывшего заместителя командира «Призрака» Александра Костина обнаружили мертвым в СИЗО Луганска. Его обвинили в разбое и мародерстве, совершенных в 2014 году. Костин был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Взвод «Призрак» сформировался в Луганске во время протестов в апреле 2014 года как отряд самообороны. Позднее формирование численно доросло до батальона. В 2015 году был убит первый лидер группы Алексей Мозговой. Позднее батальон вошел в подчинение Народной милиции ЛНР.