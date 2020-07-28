На Украине завели дела против воевавших в Донбассе бразильцев

На Украине завели уголовные дела против граждан Бразилии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщил офис генпрокурора, пишет «Страна.ua».

Иностранцам вменяют участие в составе незаконных вооруженных формирований и попытку изменить границы Украины.

Прокуроры установили, что с 2014 года не менее трех граждан Киргизии, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи бразильцев участвовали в вооруженном конфликте в Донбассе. По данным Киева, они воевали в батальоне «Призрак», полку «Восток», бригаде «Оплот» и ЧВК «Вагнер».

Ранее на Украине возбудили дело против гражданина Чили, который воевал в Донбассе и подчинялся «Полку Всевеликого войска Донского», а также против 20 французов.