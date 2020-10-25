В Раде решили взыскать с России миллиарды долларов

В Верховной Раде работают над законопроектом, предписывающим взыскать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за «нанесенный ущерб». С таким заявлением выступила глава партии «Голос» Кира Рудик, передает РИА Новости.

Политик в ходе выступления на киевском форуме по безопасности заявила о необходимости подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине. «Потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены», — заявила она.

Как решила Рудик, Украина может «насчитать» компенсацию в миллиарды долларов. По ее мнению, не сделать этого — настоящее преступление.

В июне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не примет «денежную компенсацию» России за «оккупацию» Крыма. Он добавил, что украинские частные компании могут судиться с Россией, если нарушены их интересы в Крыму, но государству важно не признавать «российскую оккупацию».

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.