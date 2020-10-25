Мошенники стали продавать отрицательные тесты на коронавирус за 15 тысяч рублей

С тех пор как при перелетах стали требовать справку об отсутствии коронавируса, мошенники стали продавать отрицательные тесты на инфекцию. Их стоимость достигает 150 фунтов стерлингов (15 тысяч рублей). Об этом пишет The Sun.

Как отмечает издание, подобные услуги предоставляют и некоторые турагентства. По словам мужчины, пожелавшего остаться неназванным, компания предлагала ему пройти тест на COVID-19 и, даже если он окажется положительным, продать путешественнику документ с отрицательным результатом за 50 фунтов (7,5 тысячи рублей).

При этом, как сообщается в публикации, одному мужчине удалось пройти за борт с тестом своего приятеля. Он просто стер на нем настоящее имя и написал свое.

Ранее российские туристы поделились способом попасть в Европу при условии закрытых из-за эпидемии коронавируса границ. Так, по их словам, по туристической визе можно добраться до Греции, а оттуда — абсолютно беспрепятственно до Италии. Однако если сей факт вскроется, туристу грозят санкции: как минимум, — депортация.