Взломщик веб-камер тайком следил за 772 женщинами

Житель Великобритании получил доступ к веб-камерам 772 жительниц 39 стран и тайком следил за тем, как они переодеваются и занимаются сексом, пишет газета Metro.

57-летний Кристофер Тэйлор выложил в сеть программу, замаскированную под продукт известной компании, и в период с августа 2012-го по июль 2015 года наблюдал за женщинами, которые ее скачали. О проделке мужчины стало известно после того, как приложение установила студентка Технологического института Джорджии (США). Американка подключилась к сети учебного заведения, и руководство заметило подозрительную активность. В конечном итоге в дело вмешались сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) — они и выследили преступника по IP. На компьютере Тэйлора обнаружили фотографии сотен переодевающихся и занимающихся сексом женщин, преступник признал вину.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что среди жертв обмана оказалось всего 52 британки — это около семи процентов от всего числа женщин, оказавшихся под наблюдением. В 2019 году Тэйлора осудили за компьютерное мошенничество, теперь мужчине грозит экстрадиция в США, где его может ожидать до 20 лет лишения свободы.

В ходе последнего судебного заседания британец и его жена пригрозили, что в случае экстрадиции покончат с собой. «Жена в ужасе от того, что меня могут выслать из страны и она останется одна. Я не вернусь обратно или вернусь в гробу — я это знаю», — заявил Тэйлор, добавив, что сильно сожалеет о содеянном. Жена взломщика веб-камер заявила, что не хочет быть обузой для своих детей и ужасно боится того, что может произойти с ее мужем в американской тюрьме.

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