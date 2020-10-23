Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило Россию в попытках взлома властей штатов США. Об этом говорится в официальном заявлении ФБР и Министерства внутренней безопасности США.

Согласно сообщению агентства, Россия спонсирует деятельность хакеров, которые осуществляют атаки на киберсистемы региональных и муниципальных властей. Также отмечается, что целью киберпреступников является индустрия авиации.

Ранее США предъявили шести россиянам обвинения в хакерстве. Их обвиняют в причастности «к некоторым из самых разрушительных кибератак в мире»: атака на энергосистему Украины, вмешательство в Грузии, во время выборов во Франции и в связи с Олимпиадой 2018 года.