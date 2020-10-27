Раскрыт образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен

Телеканал CW представил новый образ чернокожей суперегеоини DC Бэтвумен, пишет The Hollywood Reporter.

Героиню изобразили в черно-красном облегающем костюме и маске, закрывающей верхнюю часть лица. Также Бэтвумен одета в плащ, на голове у нее афро.

Актриса Джависия Лесли, которая сыграет в продолжении сериала, показала костюм супергероини на своей странице в Instagram. «Для меня было очень важно, чтобы зрители могли узнать уже по одному силуэту, что Бэтвумен — чернокожая девушка. С облегающим костюмом и красивым афро мы определенно справились!» — цитирует издание Лесли.

Производством сериала занимается Warner Bros.Television в сотрудничестве с The CW Television Network.

О том, что авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли, стало известно в июле этого года.

Смена ведущей актрисы была произведена после ухода с проекта Руби Роуз. Она отказалась сниматься во втором сезоне «Бэтвумен» в мае без объяснения причин. Первая часть сериала вышла в октябре 2019 года.