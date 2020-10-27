«Слишком красивая для профессии» врач ответила на критику своих откровенных фото

Доктор подверглась критике из-за демонстрации своей внешности и личной жизни в социальных сетях. Соответствующий материал публикует The Sun.

Речь идет о 30-летней Медине Калвер (Medina Culver) из США, которая параллельно с врачебной практикой ведет свой блог в Instagram и рассказывает о своих достижениях в профессии. Кроме того, она публикует откровенные фото в бикини, позирует для селфи с мужем и делится стильными образами.

По словам героини материала, иногда ей говорят, что она слишком красивая, чтобы быть доктором. Кроме того, некоторые юзеры оскорбляли женщину и предлагали мужу специалистки бросить ее. «Красивые женщины могут иметь нечто большее, чем просто внешность. Я довольно трудолюбива и полна решимости для того, чтобы осуществлять свои мечты», — дала она отпор осудившим ее недоброжелателям.

Ее точку зрения поддержали представители других профессий. Одна женщина написала Калвер под одним из постов: «Я согласна! На днях подруга сказала мне, что в моей профессии (юриспруденция) мне лучше следить за тем, какие фотографии я публикую, так как это может навредить моей репутации». Другие выразили ей свое восхищение: «Я думаю, ты потрясающая! Рада, что нашла тебя здесь! Продолжай поддерживать нас!», «Могу ли я быть такой же, когда вырасту?»

В июле врач с тату на все тело дала отпор осудившим ее за фото в бикини коллегам. Владелица тату-салона Сара Джейн регулярно публикует фото в откровенных нарядах в соцсетях. Она заявила, что «женщины-хирурги, врачи, медсестры и все медицинские работники тоже могут носить бикини, платья или халаты», и что это не влияет на качество их работы.