В Госдуме объяснили закупку позолоченной посуды и икорниц

В Государственной думе объяснили информацию о закупке позолоченных наборов посуды. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Госдумы пояснили, что поступившие коммерческие предложения по запросу цен о закупке сувенирной продукции Госдумы предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тысяч рублей. «Озвученные в СМИ цены в 600 тысяч рублей, судя по публикациям, взяты с сайтов интернет-магазинов», — пояснили агентству.

При этом процедура организации тендера на сайте госзакупок не влечет за собой никаких обязательств, поэтому говорить о проведении закупки нельзя, добавили в пресс-службе.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что Государственная Дума планирует до конца 2020 года закупить позолоченные наборы посуды. В документе говорится, что аппарат Госдумы проведет тендер на осуществление закупки сувенирной продукции из металла, выполненной в технике «Златоустовской гравюры на металле». Требуется, чтобы подарочный футляр посуды был изготовлен из натурального дерева с лаковым покрытием, а сами изделия были размещены на ложементе из синего бархата. В список также включены две икорницы, шесть пиал, два блюдца и кубок.