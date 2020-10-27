Деньги на мегапроекты в России будут искать по-новому

Российское правительство будет по-новому искать деньги на реализацию мегапроектов, пишет «Коммерсантъ». Готовым их реализовать регионам позволят списывать долги по бюджетным кредитам.
Новый порядок будет распространяться на инвестиционные проекты в области сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых (кроме нефти и газа), обрабатывающих производств, туризма и логистики, а также строительства и коммунальных услуг. Чтобы попасть под льготы, объекты в рамках таких проектов должны быть введены в эксплуатацию не ранее 2021 года.
Размер подлежащей списанию задолженности по бюджетному кредиту будет определяться исходя из объема налоговых поступлений от использования новых объектов за предыдущий год. Еще одно необходимое условие — реализацией проекта должна заниматься специально созданная для этого компания.
Ожидается, что региональные власти будут направлять высвобождаемые средства на создание необходимой для инвестпроектов инфраструктуры, в основном транспортной энергетической или коммунальной.
Новые правила вошли в глобальный план правительства по вовлечению регионов в реализацию нацпроектов. Необходимые постановления уже подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В настоящее время совокупная задолженность регионов перед бюджетом составляет около 880 миллиардов рублей. В следующем году из них должно было быть погашено 50 миллиардов. При этом федеральный бюджет не лишится этих средств целиком — часть из них вернется в виде уплачиваемых в рамках инвестпроекта налогов.