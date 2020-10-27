Губернаторы Подмосковья и Псковской области обсудили сотрудничество

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым перспективы сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщается на сайте областного правительства во вторник, 27 октября.

По словам Воробьева, из-за пандемии коронавируса работа властей региона сосредоточена на спасении жизней людей и вопросах здравоохранения, но необходимо «думать и о хозяйстве, о порядке на наших территориях».

Воробьев ознакомил псковскую делегацию с работой Центра управления регионом (ЦУР). «Мы сотрудничаем уже давно, несмотря на то, что нас разделяет расстояние. Сегодня покажем вам ЦУР, может вы что-то полезное найдете и внедрите для своей работы с жителями», — сказал он.

Также Воробьев рассказал коллеге о результатах мусорной реформы в регионе. По его словам, на территории области функционируют уже 12 мусороперерабатывающих комплексов. На всех объектах соблюдены самые требовательные экостандарты, подчеркнул он.

В свою очередь, Ведерников пригласил подмосковную делегацию посетить комплекс по переработке отходов «Экоград».