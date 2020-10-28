В США выявили полмиллиона случаев COVID-19 за неделю

Власти США сообщили, что за неделю выявили рекордные полмиллиона случаев заражения COVID-19, пишет газета New York Times со ссылкой на власти.

В стране выявили более 500 тысяч новых случаев, в то время как американские штаты вводят новые ограничительные меры. Власти штатов сообщали о таких мерах, как введение комендантского часа в некоторых городах, запрет принимать пищу в помещениях кафе, ресторанов и баров.

Всего в США зафиксировано 8,78 миллиона случаев заражения коронавирусом. Из них 226,7 тысячи человек умерли, еще 3,49 миллиона — вылечились. Страна занимает первое место в мире по общему количеству инфицированных и числу летальных исходов. Кроме того, 24 октября в США зафиксировали новый рекорд по числу случаев COVID-19: за сутки выявлено более 83 тысяч зараженных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный рост заражений коронавирусом. По ее данным, за прошедшие семь дней число инфицированных по всему миру увеличилось на 2,8 миллиона человек, что стало самым высоким показателем за все время пандемии.