В Аргентине нашли жертву ритуального убийства с вырезанным сердцем

В аргентинской провинции Санта-Фе нашли тело мужчины, который стал жертвой ритуального убийства приверженцев культа «Святой смерти». Об этом сообщает The Sun.

Так, у мужчины было вырезано сердце и отрублена голова, когда он еще был жив. Отмечается, что погибший был бездомным, что сделало его еще более уязвимым для убийц. Похоронили тело жертвы рядом с площадью, которая используется адептами культа.

Подозреваемого в убийстве задержали несколько дней спустя. Им оказался 34-летний местный житель, который размещал записи о культе в соцсетях. Полиция получила анонимную наводку от одного из приятелей мужчины. По его словам, он раскрыл близким местонахождение тела убитого.

Ранее сообщалось, что в Нигерии местного жителя приговорили к казни за ритуальные убийства девушек. Отмечается, что все преступления были совершены в номерах отелей. На шеях женщин находили белые ленты, что свидетельствовало о приверженности злоумышленника к некому культу.