Мужчину приговорили к казни за ритуальные убийства девушек

В Нигерии к смертной казни приговорили мужчину, совершившего ритуальные убийства девяти девушек. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что все преступления были совершены в номерах отелей. На шеях женщин находили белые ленты, что свидетельствовало о приверженности злоумышленника к некому культу.

После того, как жертв 40-летнего нигерийца обнаружила полиция, местные женщины вышли на митинг и потребовали защиты от правоохранителей. В сентябре 2019 года преступника задержали.

Вместе с мужчиной на суде предстала также женщина, которую обвиняли в «недостойном поведении с одной из жертв». Однако девушка была оправдана.

В сентябре сообщалось, что американец потребовал компенсации морального ущерба после того, как нашел множество «сатанинских предметов и вещей для колдовских ритуалов» в арендованном доме. Мужчина пожаловался на якобы ритуальную разметку пола, свечи, черепа животных, статуэтки Бафомета и совокупляющихся женщины с собакой, а также странные книги и картины.