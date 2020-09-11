Мужчина пожил в «доме сатанистов» и потребовал денег за моральный ущерб

Американец Фредерик Джозеф вместе с семьей снял дом с помощью платформы Airbnb, но быстро покинул его, после того как нашел множество «сатанинских предметов и вещей для колдовских ритуалов». Мужчина потребовал денег за моральный ущерб, пишет Vice.

Объект находится в лесах Маунтин-Дейл (штат Нью-Йорк) в одном из популярных районов для отдыха. До этого люди, которые пожили какое-то время в арендованном жилье, оставляли только хорошие отзывы, особенно нахваливая быстрый интернет.

Фредерик пожаловался на якобы ритуальную разметку пола, свечи, черепа животных, статуэтки Бафомета и совокупляющихся женщины с собакой, а также странные книги и картины. Весь интерьер, по мнению американца, свидетельствовал о поклонении сатане, поэтому съемщик обратился в Airbnb с требованием вернуть деньги за бронь.

Хозяин дома, Алекс, вернул сумму и даже предложил убрать какие-то вещи, если они оскорбляют гостей. Но при этом он подчеркнул, что у него не «сатанинский дом», а просто хижина в лесу с причудливыми вещицами. Он провел экскурсию и выложил фотографии, где объяснил, что «ритуальная разметка» — это пятна краски на полу после ремонта, а «алтарь для жертвоприношений» — накрытый флагом диджейский пульт в кладовке.

Точку в конфликте поставила Церковь Сатаны, которая написала Джозефу: «Фотографии дома, которые вы опубликовали, свидетельствуют лишь об увлеченности его хозяина и наличии у него раритетных предметов. Но они не используются для сатанинских ритуалов». Представители организации заявили, что у Фредерика слишком бурное воображение, из-за чего он не может отличить реальность от фильмов ужасов.

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