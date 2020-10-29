Хулиганы украли манекены, забрались в кафе и расставили их в позах камасутры

Хулиганы забрались ночью в кафе и расставили в витрине манекены в неприличных позах. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в городе Суиндон, Англия. По информации издания, группа людей зашла в пустой магазин одежды Debenhams, который закрылся на время пандемии коронавируса, и вынесла оттуда несколько манекенов. Затем они пробрались в кофейню Costa и расположили фигуры в позах из камасутры. Фотографии витрины распространились в социальных сетях, после чего заведение окрестили «первым розничным секс-клубом Суиндона».

Произошедшее рассмешило пользователей сети. «Весело! В эти мрачные дни нам иногда приходится давать волю своему творчеству. Я громко смеялся», «Я не удивлен, что магазин закрыли: только посмотрите, как ведут себя его манекены!», «Надо посмеяться над этим, отличное чувство юмора в эти трудные времена», — высказывались они.

Ранее в октябре россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео. Инцидент произошел в Ставрополе. На размещенных кадрах видно, как злоумышленник в лыжной маске и черном костюме разбивает витрину, после чего быстро проникает внутрь и выбирается наружу с манекеном в руках.