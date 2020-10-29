Отменивший доплаты врачам глава Минздрава российского региона ушел в отставку

Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов ушел в отставку, теперь он станет советником губернатора. Об этом сообщает 29.ru.

Ранее Карпунов отменил доплаты врачам, работающим с пациентами с COVID-19, отмечает «Радио Свобода». По его словам, риски для врачей на данный момент снижены. «Мероприятия, которые обосновывали эти риски, выполнены и минимизированы», — заявил он.

В пресс-службе правительства области уточнили, что должность министра здравоохранения в регионе ликвидирована. Полномочия передали зампреду областного правительства.

В Архангельской области с начала пандемии зафиксировали более 19 тысяч заражений коронавирусом. В конце сентября зарегистрировано 1800 случаев инфицирования COVID-19 у медиков региона.

Похожий инцидент произошел в апреле 2020 года. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин ушел в отставку. Регион на тот момент занимал четвертое место в России по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Причину ухода Березин не прокомментировал.