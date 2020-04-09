Министр здравоохранения пострадавшего от коронавируса региона ушел в отставку

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин ушел в отставку, регион занимает четвертое место в России по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 апреля.
Причину ухода Березин пока не прокомментировал.
Ожидается, что министерство временно возглавит первый замминистра Игорь Маклаков, который ранее руководил департаментом здравоохранения Вологодской области.
По последним данным, в Коми выявлено 150 случаев заражения новым вирусом. В Эжвинской больнице Сыктывкара инфекция была выявлена сразу у 66 человек.
2 апреля глава Республики Коми Сергей Гапликов объявил об отставке. Он руководил субъектом с 2016 года. Временно исполняющим обязанности главы республики стал Владимир Уйба, до назначения занимавший пост заместителя министра здравоохранения РФ.
По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило десять тысяч в 81 регионе. За весь период умерли 76 россиян, выздоровели 698 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения