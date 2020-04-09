Министр здравоохранения пострадавшего от коронавируса региона ушел в отставку

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин ушел в отставку, регион занимает четвертое место в России по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 апреля.

Причину ухода Березин пока не прокомментировал.

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Ожидается, что министерство временно возглавит первый замминистра Игорь Маклаков, который ранее руководил департаментом здравоохранения Вологодской области.

По последним данным, в Коми выявлено 150 случаев заражения новым вирусом. В Эжвинской больнице Сыктывкара инфекция была выявлена сразу у 66 человек.

2 апреля глава Республики Коми Сергей Гапликов объявил об отставке. Он руководил субъектом с 2016 года. Временно исполняющим обязанности главы республики стал Владимир Уйба, до назначения занимавший пост заместителя министра здравоохранения РФ.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило десять тысяч в 81 регионе. За весь период умерли 76 россиян, выздоровели 698 человек.

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