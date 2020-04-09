Названы самые опасные регионы России

Составлен рейтинг самых криминальных российских регионов: в основу исследования лег расчет количества преступлений с учетом численности населения в субъектах России. Данные исследования в четверг, 9 апреля, «Ленте.ру» предоставила международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

По данным исследования, среди топ-10 российских регионов по уровню преступности оказались Республика Тыва (26,6 преступлений на одну тысячу населения), Амурская область (24,6), Бурятия (22,5), Еврейская автономная область и Забайкальский край (по 22 преступления на одну тысячу человек).

Также в рейтинге оказались Курганская область, Коми, Магаданская область, Кемеровская область и Карелия, где на одну тысячу человек приходится около 20 преступлений.

Что касается регионов с самой спокойной криминогенной обстановкой, то в топ-10 вошли Чечня, где на тысячу человек приходится всего 2,6 преступления, Ингушетия (3,6), Дагестан (4,4), Кабардино-Балкария (8,7), Тульская область (8,8), Санкт-Петербург, Белгородская область, Рязанская область, Севастополь и Карачаево-Черкесия (от 9 до 9,8). При этом, как отмечает FinExpertiza, в Москве на тысячу человек приходятся 11,3 преступления.

Отдельно аналитики вычислили, в каких регионах России чаще всего совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления — такие, как убийства, изнасилования и похищения людей. Худшую по этому показателю десятку регионов возглавляет Амурская область, где на тысячу человек приходится 6,4 тяжких преступления.

Следом идут Тыва (5,8), Магаданская область (5,7), Еврейская автономная область (5,5), Бурятия (4,9), Курганская область (4,8), Новгородская область (4,8%), Республика Коми (4,7), Иркутская область (4,7) и Ленинградская область (4,6).

Что касается рейтинга регионов, наиболее безопасных в плане тяжких преступлений, то в него вошли Чечня (на тысячу жителей там приходится всего 0,7 тяжкого и особо тяжкого преступления), Ингушетия, Дагестан (1), Мордовия, Крым, Белгородская область, Тульская область, Ульяновская область, Севастополь и Калмыкия (от 2,1 до 2,3).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru