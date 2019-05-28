Названы самые опасные районы Москвы

Составлены рейтинги самых безопасных и криминальных районов Москвы по числу зарегистрированных на их территории преступлений в 2017 и 2018 году. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные МВД России.

Список наиболее криминальных возглавил Пресненский район, где было зафиксировано 2846 преступлений. На втором месте оказался Басманный район с показателем в 2490 преступлений, а на третьем — Марьино с 2421 преступлением.

Кроме того, в первую десятку вошли Таганский, Тверской, Даниловский, Мещанский районы, а также Вешняки, Перово и Коньково.

Самыми безопасными признаны Восточный и Молжаниновский районы, а также Внуково, где показатель не превысил 217 преступлений за год. В список попали и другие населенные пункты Новой Москвы.

В январе прошлого года Генпрокуратура назвала самые распространенные виды преступлений в России, зарегистрированные в прошлом году. Согласно отчету, более трети всех преступлений составили хищения чужого имущества. Также было зафиксировано более 54,4 тысячи случаев грабежей, 8,5 тысячи случаев разбоя и около 8,1 тысячи мелких хищений.

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