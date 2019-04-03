Названы самые опасные российские регионы

Больше всего преступлений в 2018 году совершили в Москве — свыше 140 тысяч. На втором месте расположилась Московская область, где зафиксировали 80,2 тысячи криминальных случаев. Рейтинг самых опасных и безопасных регионов России составил RT на основе данных МВД.

Далее следуют Краснодарский край (68,1 тысячи), Челябинская область (64,8) и Башкортостан (57,4).

Самим спокойным регионом оказалась Чукотка — там в прошлом году выявили всего 748 преступлений. Чуть больше — в Ненецком автономном округе (857).

Безопасными также можно назвать Ингушетию (1,6 тысячи преступлений), Калмыкию (2,7) и Магаданскую область (2,9).

Всего в 2018-м в России было совершено 1,9 миллионов нарушений закона. Это на 3,3 меньше, чем годом ранее. Половина всех случаев — хищения имущества.

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