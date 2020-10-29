Поклонники Ким Кардашьян снова углядели шестой палец на ее ноге

Звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст, удивила фанатов новой фотографией, на которой они снова углядели лишний палец на ее ноге. На размещенные в соцсетях комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Знаменитость поделилась снимком с празднования своего 40-летия, которое состоялось на частном острове в кругу ее семьи и близких друзей. На опубликованном кадре она запечатлена вместе с подругой в облегающем миди-платье оранжевого цвета и черных босоножках.

Поклонники обратили внимание на ступню бизнесвумен и посчитали, что у нее шесть пальцев вместо пяти. «Почему никто не заметил, что у Ким шесть пальцев на ноге?», «Я одна заметила лишний палец на ее ноге?», «Как же смешно, что у Ким шесть пальцев», «Мне показалось или у нее лишний палец?», «Ким, я хочу защитить тебя, потому что у меня такая же широкая ступня, из-за которой кажется, что у меня шесть пальцев вместо пяти», — комментировали пользователи в социальных сетях.

В сентябре Ким Кардашьян опровергла слухи о шести пальцах на ноге. Она поделилась видео, на котором продемонстрировала ступню в сланце и посчитала на ней пальцы. Таким образом звезда решила доказать подписчикам, что пальцев пять. По ее словам, на некоторых фото кажется, что на ее ступнях действительно есть лишний палец, однако это всего лишь иллюзия.