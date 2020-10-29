Россияне начали активно жениться после 60 лет

Россияне начали активнее жениться после 60 лет. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала психолог в сфере индивидуального и семейного консультирования Татьяна Садолина.

Она отметила, что в старшем возрасте непросто найти себе партнера. «Даже в 40 уже не так легко. Наверное, и наш жизненный опыт тоже играет большую роль в этом смысле. Может быть, даже не всегда самую положительную», — сказала Садолина.

Психолог уточнила, что чаще всего люди такого возраста знакомятся по интересам или заводят отношения со старыми знакомыми, с которыми «когда-то развела судьба». В таком случае у пары есть общие темы для общения. Некоторые пенсионеры встречают друг друга на различных социальных программах, например, в Москве есть «Московское долголетие» с кружками и секциями для жителей старше 55 лет.

Согласно данным Росстата, после весенне-летней самоизоляции в стране был зафиксирован рост количества разводов.

Психолог Инна Корягина отмечала, что некоторые пары не справились с жизненными трудностями на фоне пандемии, в семьях обострились многие конфликты и противоречия.