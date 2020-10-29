Богатейший человек Европы закроет историческую сделку в мире роскоши

Глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, который является богатейшим человеком Европы, закроет историческую сделку в мире роскоши и поглотит американский ювелирный бренд Tiffany. Об этом говорится в заявлении европейского концерна.

Как стало известно 29 октября, компании пришли к новому соглашению по покупке Tiffany. LVMH в начале 2021 года приобретет ювелирный бренд не по 135 долларов за акцию, как планировалось изначально, а по 131,5 доллара за бумагу. Остальные условия сделки остались неизменными. Стороны также согласовали урегулирование ситуацию с иском Tiffany.

LVMH договорилась о слиянии с американской компанией еще в конце 2019 года. Сделка оценивалась в 16 миллиардов долларов, закрыть ее планировалось не позднее 24 ноября 2020-го, однако с обеих сторон возникли сложности. Сначала власти Франции попросили LVMH отложить покупку до января 2021-го из-за угрозы введения США пошлин на французские товары. Ювелирный бренд также попросил перенести срок сделки на 31 декабря 2020 года.

В LVMH заявили, что не могут завершить покупку в таких условиях. Кроме того, в концерне указали на ухудшившееся финансовое положение Tiffany на фоне пандемии. По итогам 2020 года показатели бренда будут хуже, чем у аналогичных компаний, входящих в LVMH. Таким образом, по оценке концерна, Tiffany не выполнила условия, необходимые для завершения сделки по слиянию. Tiffany подала иск к LVMH, сочтя решение концерна попыткой избежать выполнения условий соглашения. В компании также не исключали, что таким образом LVMH пытался сбить цену.

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