Богатейший человек Европы решил судиться из-за 16 миллиардов долларов

Французский конгломерат LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), владельцем которого является богатейший человек Европы Бернар Арно, решил подать встречный иск к американскому ювелирному бренду Tiffany из-за сделки по слиянию на 16 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении европейской компании.

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LVMH и Tiffany еще в 2019 году заключили соглашение о слиянии, согласно которому французская сторона должна была купить американский бренд за 16,2 миллиарда долларов. По условиям контракта, сделку должны были закрыть до 24 ноября 2020 года. Однако 9 сентября европейский конгломерат сообщил, что решил пойти на попятную. В Tiffany, по неофициальным данным, сочли такой шаг попыткой LVMH сбить цену. Американский бренд подал иск в суд американского штата Делавэр с требованием заставить европейскую компанию соблюдать условия соглашения.

В LVMH заявили, что удивлены решением Tiffany судиться. В компании отметили, что изучили текущее экономическое положение ювелирного бренда, которое оказалось неутешительным. Tiffany не справилась с кризисом из-за пандемии коронавируса и продемонстрировала плохие финансовые результаты в первом полугодии 2020 года. Показатели бренда по итогам года будут хуже, чем у аналогичных компаний, которых уже входят в LVMH. Таким образом Tiffany не выполнила условия, необходимые для завершения сделки по слиянию, заявили во французском конгломерате.