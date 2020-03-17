Подсчитано состояние самых богатых владельцев модных брендов

Австралийская версия журнала GQ представила рейтинг самых богатых людей в мире моды. Он опубликован на сайте издания.

На первом месте оказался глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, который также является богатейшим человеком Европы. Подсчитано, что его состояние составляет 137 миллиардов австралийских долларов (шесть триллионов рублей).

Вторым стал владелец корпорации крупных сетей магазинов Inditex (в нее входят популярные модные бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho) Амансио Ортега. Его состояние оценивается в 93,1 миллиарда австралийских долларов (четыре триллиона рублей).

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Тройку лидеров замыкает самая состоятельная женщина в мире Франсуаза Бетанкур, которая является владелицей лидера мирового рынка парфюмерии и косметики L’Oréal. Ее состояние — 78,3 миллиарда австралийских долларов (3,5 триллиона рублей).

В рейтинг также попали основатель бренда спортивной одежды Nike Фил Найт, владелец конгломерата Kering Франсуа Пино, глава японской марки Uniqlo Тадаси Янаи и наследники дома Chanel Ален и Джерард Вертхаймеры.

16 марта сообщалось, что Бернар Арно вступил в борьбу с коронавирусом. С этого дня компания LVMH начала производить на своих заводах, которые обычно выпускают духи и косметику элитных брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy, санитайзеры — антибактериальные гели для дезинфекции рук.

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