Истребитель F-16 перехватил самолет над митингом Трампа

Истребитель F-16 перехватил неизвестный самолет, вошедший в воздушное пространство над митингом сторонников переизбрания президента США Дональда Трампа в Аризоне. Об этом сообщает CNN.

Как рассказал телеканалу представитель ВВС США, речь идет о небольшом самолете, пилот которого сперва не отвечал на попытки связаться с ним по радио, но отреагировал, когда F-16 активировал сигнальные ракеты. После этого нарушителя сопроводили до границы запрещенной для полетов зоны без дальнейших инцидентов.

Трамп, хотя и не был в курсе того, что происходит, отреагировал с радостью на появление истребителя. «Обожаю этот звук, обожаю его. Вы не представляете, через что мне пришлось пройти, чтобы эти ребята оказались в воздухе — пришлось выбивать деньги у демократов», — заявил он.

Глава государства добавил, что сигнальные ракеты самолет выбросил ради «небольшой демонстрации» новых трат администрации на оборону. Толпа его сторонников ответила ажиотажем: люди аплодировали, улюлюкали и скандировали «США».

Ранее в октябре Дональд Трампа уже хвастался перед избирателями мощью американской армии. Он напомнил, что она сильнее всех в мире и остальные страны завидуют Соединенным Штатам из-за нее.